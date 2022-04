Curso “Miradas cruzadas. Vasos Comunicantes: el arte y sus contextos”

La Fundación Amigos del Museo Reina Sofía ofrece un curso compuesto por conferencias y recorridos privados por distintos espacios de la Colección del centro de la mano de grandes profesionales del arte. Las sesiones serán los martes 10, 17, 24 y 31 de mayo

La Directora de Colecciones del Reina Sofía, Rosario Peiró, y la Doctora en Historia del Arte y antigua Directora General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco, combinarán en este curso conferencias con recorridos comentados por distintos espacios de la Colección a museo cerrado. En exclusiva para los Amigos del Reina Sofía.



Los museos de arte contemporáneo, por definición, tienen una relación crítica con su tiempo y también con el pasado inmediato, ya que están obligados a releerlo e interpretarlo constantemente sin abandonar su identidad institucional, en la que la colección permanente ocupa un lugar central. Recordando la idea del mítico director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Alfred H. Barr Jr., que describía a su museo como un laboratorio al que el público estaba invitado para presenciar experimentos, porque la historia de las tendencias artísticas contemporáneas y su conexión con el mundo real está siempre en proceso de ser escrita -y es siempre discutible-, este curso se propone analizar -y discutir- la nueva presentación de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



El curso parte de la base de que esta nueva presentación, significativamente titulada Vasos Comunicantes. Colección 1881-2021, traza una historia del arte contemporáneo, desde las vanguardias históricas hasta la actualidad, situándola en su contexto y revelando hasta qué punto las formas y posiciones adoptadas por los artistas traducen su zeitgeist, las cuestiones propias de su tiempo. Para ello se proponen una serie de conversaciones entre María Dolores Jiménez-Blanco, profesora de Historia del Arte de la UCM, y Rosario Peiró, Jefe de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El curso también contará con la presencia de Lola Hinojosa y Selina Blanco, profesora de la UCM. Dos observadoras externas y dos internas que dialogarán desde sus distintos puntos de vista para acercarnos de nuevo al museo.

Programa

Este curso es exclusivo para Amg+s. Recuerda también que puedes hacerte Amig+ del Reina y disfrutar no solamente de este curso si no del resto de ventajas para Amigos.

Las sesiones serán a las 18:00 h.

Participantes

María Dolores Jiménez-Blanco

Profesora Titular de Historia del Arte en la UCM, donde se doctoró en 1987 con la tesis Aportaciones a la Historia de los Fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo (1987), publicada por Alianza Editorial con el título de Arte y Estado en la España del siglo XX (1989). Entre 2002 y 2006 ejerció la docencia en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En 2017 ocupó la Cátedra de Cultura y Civilización Española en el King Juan Carlos Center de la Universidad de Nueva York. Ha sido Directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid de 2018 a 2020.

Directora General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte de 2020 a 2021. En 2011 formó parte del equipo de redactores de la Estrategia para las Artes Visuales para el Ministerio de Cultura.

Entre 2013 a 2021 fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y de su comisión permanente. Antes había sido editora y autora de la primera guía oficial del Museo del Prado (La Guía del Prado, 2008). También ha colaborado con la Phillips Collection de Washington DC y con el Museo Guggenheim de Nueva York, y ha comisariado exposiciones para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Mapfre, la SEACEX, la Fundación César Manrique de Lanzarote, y el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, entre otras instituciones. En 1995 comisarió la exposición titulada José Luís Fernández del Amo, un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en 2016 la exposición Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra española, (1939-1953) en el mismo museo.

Junto a Arte y Estado en la España del siglo XX (Alianza, 1989), entre sus publicaciones destacan: Spanish Art in New York (Asociación de Amigos de la Hispanic Society y El Viso, 2004) y Buscadores de belleza (Ariel, 2007; 2010), estás dos últimas con Cindy Mack; Juan Gris. Correspondencia y Escritos (Acantilado, 2008); Una Historia del Museo en nueve conceptos (Cátedra, 1ª edición en 2014) y Antes, desde y después del cubismo: Picasso, Gris, Blanchard, Gargallo y González, y vuelta a Picasso (La Balsa de la Medusa, 2017)

Entre 2002 y 2013 fue colaboradora habitual del suplemento Cultura/s del diario La Vanguardia, de Barcelona

Rosario Peiró

Graduada en Geografía e Historia en la Universidad Central de Barcelona (1991), realizó estudios de postgrado sobre museología en la Universidad George Washington (1992-93). Estudió un Máster en Historia del Arte especializada en Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo en la Hunter College City University de Nueva York (1994-1996).

Ya en España, trabajó en la colección de arte contemporáneo de La Caixa en Barcelona (1998-99) y en el MACBA (1998-2008), dirigiendo varios proyectos de exposición como “Arte y Utopía. La acción Restringida” (2004) y “BAJO LA BOMBA. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956” (2007).

Ha sido profesora asociada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra (2000-2008), enseñando Tendencias Contemporáneas y Teoría del Arte.

Desde 2008 es directora del Departamento de Colecciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, donde ha dirigido y/o comisariado diferentes proyectos de la colección, entre ellas: Vasos Comunicantes Colección 1881- 2021 (desde el 27 de noviembre 2021). Niño de Elche. Autosacramental Invisible. Una representación sonora a partir de Val del Omar (7 de octubre 2020 al 29 de noviembre 2021). Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición (5 de diciembre 2018 al 4 de mayo 2020). Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica (5 de abril – 4 septiembre 2017).Ficciones y Territorios (2016-2017); Mínima Resistencia (2013-2014); Colección 3: De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982), 2012; Colección 2: ¿La guerra ha terminado?, 2010; Colección 1: La irrupción del siglo XX (1900-1945), 2009. Así como varias exposiciones temporales como Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica (2017); Coleccionismo y modernidad (2015); Los años treinta (2012-2013) y Nancy Spero. Disidanzas (2008-2009).

Autora y editora de diversas publicaciones, las más recientes incluyen: Arte y poder en la posguerra española 1939-1953. Una lectura del postismo desde las artes visuales, (MNCARS, 2016); Coleccionismo y Modernidad. Dos casos de estudio: Colecciones Im Obersteg y Rudolf Staechelin. (MNCARS, 2015); Fotos & libros. España 1905-1977. (MNCARS, editores ACE y RM, 2014); Años treinta: teatro de la crueldad, lugar del encuentro. (MNCARS, 2013); La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura (Parte II). (MNCARS, Ediciones La Central, 2013); De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982). (MNCARS, 2011); La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura (Parte I). (MNCARS, Ediciones La Central, 2010); ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945 – 1968). (MNCARS, 2010); Nancy Spero. Disidanzas. (MACBA, ​​MNCARS. 2008).

Lola Hinojosa

Responsable de la Colección de Artes Performativas e Intermedia en el Museo Reina Sofía. Cuando se incorpora a esta institución en 2006 participa en la creación de la Colección de Cine y Vídeo, en la que ha trabajado hasta 2013. Sus principales ámbitos de investigación son performance, imagen en movimiento y teoría de género, sobre los que ha publicado en revistas y editoriales, tanto españolas como extranjeras, entre las que se encuentran Artigrama; Concreta. Sobre creación y teoría de la imagen; Anuario del Departamento de Historia y Teoría del arte de la UAM; Carta; Brumaria; o Valiz Amsterdam.

En la actualidad es Miembro del Grupo de investigación del Proyecto I+D “Los Públicos del Arte y la cultura visual contemporáneas en España”. Ha impartido charlas en instituciones como el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles; el Museo Reina Sofía de Madrid; Tabakalera. Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia/San Sebastián; o la Universidad Complutense de Madrid. Ha comisariado exposiciones como Vidas Secretas. El autor a través de los objetos (Comunidad de Madrid, 2018); Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición (co-comisaria, Museo Reina Sofía, 2018 – 2020); Ignacio Gómez de Liaño. Abandonar la escritura (Museo Reina Sofía, 2009-2020) o Escribir todos sus nombres (Palais Populaire, Berlín, 2022-23).

Agar Ledo Arias

Es historiadora del arte e investigadora en el Museo de Pontevedra. Entre 2019 y 2022 ha trabajado en el Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía (Programa L’internationale | Our Many Europes), donde formó parte del equipo curatorial de “Vasos comunicantes. Colección 1881-2021”, la reformulación de la colección dirigida por Manuel Borja-Villel y Rosario Peiró e inaugurada en noviembre de 2021.

Previamente ha sido responsable del Departamento de exposiciones del MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo (2006-2018), donde dirigió y coordinó los proyectos expositivos durante más de una década. Allí comisarió exposiciones de artistas como Grace Schwindt, Gintaras Didžiapetris, Patricia Esquivias, Pedro Barateiro, Carlos Bunga o Ánxel Huete, además de propuestas centradas en el análisis de la producción cultural contemporánea y en las implicaciones sociales y políticas que rodean la práctica artística.

Con un Máster en museología (Universidad de Alcalá) y en Arte y política (Goldsmiths, University of London), y estancias de formación en Fred Jones Jr. Museum of Art (Norman, OK), Le Consortium (Dijon), Musée d’art contemporain de Lyon e ICI-Independent Curators International (Nueva York), su carrera profesional ha transcurrido en espacios como el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC, Santiago de Compostela, 1998-2004) o la Fundación Luis Seoane (A Coruña, 2005), de cuyo patronato forma parte como vocal.

Datos útiles

Fechas: Martes 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2022

Precio: 100 €

Plazas limitadas.