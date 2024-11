Una nueva edición de DART aterriza en Barcelona

El primer festival de cine documental dedicado al arte contemporáneo en España celebra su octava edición con Frida Kahlo, Jeff Koons, Jean Cocteau, Martin Parr, Antoni Tàpies y Lolo & Sosaku como grandes protagonistas de los filmes que se van a proyectar. Desde el 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre en distintas salas de la Ciudad Condal

Dart, el único festival de cine documental centrado exclusivamente en el mundo del arte en nuestro país, celebra su 8ª edición con una programación en la que conviven figuras clave del arte contemporáneo, los debates más estimulantes y necesarios sobre el arte en nuestra sociedad, reflexiones acerca del mercado del arte y el nacimiento de nuevas corrientes artísticas cuya influencia ha llegado hasta hoy.

El festival ofrece, del 27 de noviembre al 31 de diciembre, propuestas que invitan al debate sobre el sistema del arte contemporáneo y su mercado, abordando temas como la conservación, la democratización del acceso al arte, y la conexión entre arte y ciencia, a través de proyectos y figuras pioneras que han desafiado los límites tradicionales del arte.

Grandes nombres del arte contemporáneo

Buena parte de los filmes del festival se centran en la vida y la obra de algunos de los creadores más conocidos del arte contemporáneo reciente. Jeff Koons: A Private Portrait, de Pappi Corsicato, muestra al cotizadísimo artista americano trabajando con su equipo en un amplio estudio de NY y, al mismo tiempo, ejerciendo de padre de familia rodeado de sus hijos en una granja de Pensylvannia. I Am Martin Parr, de Lee Shulman, es también el retrato de un hombre aparentemente sencillo, agarrado a una cámara y un caminador, sin que nadie se percate de que ese señor es el fotógrafo que mejor ha retratado la sociedad británica en los últimos 50 años.

En Frida, Carla Gutierrez vuelve sobre la personalidad insobornable de Frida Kahlo contando su vida a través de la voz de la propia artista. Igual que sucede en Jean Cocteau, de Lisa Immordino Vreeland, en la que el cineasta, dramaturgo, dibujante y poeta francés se dirige, en 1962, a la juventud del año 2000.

Carla Gutierrez aborda la personalidad de Frida Kahlo a través de la voz de la propia artista.

DELA: The Making of El Anatsui sigue la trayectoria del escultor ghanés El Anatsui, conocido por sus esculturas hechas con materiales reciclados como tapas de botellas y metal, y cuya obra ha sido reconocida en la Bienal de Venecia y la Documenta de Kassel.

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Antoni Tàpies, el enorme legado y la influencia del artista catalán estarán representados doblemente en la programación, con Tàpies, el joc de saber mirar, de Sergi Guix Planas, y Elements of a Journey: Antoni Tàpies, de James Scott. En The Pilgrimage of Gilbert and George se conocerá más a fondo la increíble simbiosis artística de estos dos eminentes artistas británicos, que actúan y crean como si fuesen uno solo.

Tàpies, el joc de saber mirar, de Sergi Guix Planas, 2024, cortesia de Zeba Produccions.

Por último, György Kepes: Interthinking Art + Science, de Márton Orosz, descubrirá la figura de este educador y emprendedor húngaro-estadounidense, reconocido como pionero y visionario del arte multimedia.

Postcolonialismo y conocimiento indígena

Este año, el programa presenta una selección de películas que exploran la expoliación cultural y la profunda conexión entre el arte, la espiritualidad, la tierra y el conocimiento ancestral, en países como la República Democrática del Congo, Benín y Colombia. A través de estas obras, se destaca cómo la memoria cultural y el saber indígena se entrelazan en la lucha por la recuperación de la identidad y la autonomía de las comunidades afectadas.

Entre las películas más destacadas se encuentra Dahomey, de Mati Diop, galardonada del Oso de Oro en la Berlinale 2024. Este film relata la repatriación de los tesoros reales del Reino de Dahomey en Benín, abordando temas como el colonialismo y la restitución cultural. También se presenta White Cube, de Renzo Martens, que examina la relación entre colonialismo, arte y economía. La película sigue a los trabajadores del Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), quienes, a través de la venta de esculturas de chocolate en el mercado global, logran recuperar las tierras que les fueron arrebatadas por la multinacional Unilever a principios del siglo XX.

Dahomey, de Mati Diop, galardonada del Oso de Oro en la Berlinale 2024.

Otro documental esencial es El nombrador de plantas, que retrata la vida de Abel Rodríguez, un sabio indígena nonuya del Amazonas colombiano. Rodríguez es célebre por su vasto conocimiento botánico y sus detalladas ilustraciones, que preservan la memoria natural de su tierra.

Movimientos pasados e interioridades del mercado

Italia es uno de los países protagonistas de Dart 2024 con dos documentales de altísimo valor histórico que recuperan dos momentos clave del pasado artístico del país. Arte Povera – Notes for History, de Andrea Bettinetti, profundiza en este movimiento revolucionario surgido en las ciudades del norte italiano en los años 60, oponiéndose a la opulencia y el glamour del mercado del arte y apostando por primar el proceso por encima de la obra y por recuperar materiales naturales y humildes para la creación. Paralelamente, y en la misma época, Taking Venice, de Amel Wallach, cuenta la increíble y apasionante historia del interés político que ejercieron los representantes de Estados Unidos para que Robert Rauschenberg fuera el primer americano en ganar el Gran Premio de pintura en la Bienal de Venecia, en el año 1964.

Arte Povera – Notes for History, de Andrea Bettinetti, profundiza en este movimiento revolucionario surgido en las ciudades del norte italiano en la década de 1960.

Más centrada en la actualidad, pero rastreando también la historia a su manera, The Art of Making It, de Kelcey Edwards, sigue a un grupo diverso de jóvenes artistas al borde del éxito o del fracaso mientras desafían los sistemas, rompen barreras y lo arriesgan todo con el objetivo de hacerse un hueco en un mercado inestable y caprichoso.

También centrado en la actualidad encontramos Depot – Reflecting Boijmans, de Sonia Herman Dolz, que narra la creación del primer depósito museístico completamente accesible al público. En Rotterdam, Sjarel Ex (director del Museo Boijmans Van Beuningen) y Winy Maas (fundador de MVRDV) colaboraron para dar vida a este espacio innovador, inaugurado en 2021 tras casi 20 años de planificación.

Documentales nacionales

La producción nacional vuelve a tener un papel destacado un año más en la programación de Dart. Además de los dos documentales sobre la influencia y el trabajo de Antoni Tàpies, destaca con luz propia Lolo & Sosaku – The Western Archives, el magnífico y originalísimo último filme de Sergi Caballero, que le da la vuelta con mucho humor al clásico documental “de artista” filmando al dúo protagonista en los Monegros como si fueran los personajes de un western de Sergio Leone.

Lolo & Sosaku – The Western Archives, el último filme de Sergi Caballero.

Tampoco puede decirse que sea canónico Artefacto 71, de Carlos Essmann, más que nada por el artista que retrata, Martí Ansón, un hombre de apariencia normal que sin embargo se aproxima al arte de una forma sorprendentemente lúdica y subversiva. Y si hablamos de un arte lúdico —y también, al mismo tiempo, lúcido y espiritual— surge la figura de la creadora catalana Eugènia Balcells, cuyos 40 años de carrera artística quedan condensados en los 94 minutos de The Wisdom of Wonder, Eugènia Balcells Once and Again, dirigida por su amigo y estrecho colaborador Luis Felipe Ruiz.

También destaca el documental Pax in lucem, sobre el reconocido pintor uruguayo-catalán Joaquín Torres García —uno de los principales impulsores del Noucentisme y creador de los murales del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat—, que llega a Barcelona con la celebración del 150 aniversario del nacimiento del artista.

Actividades paralelas: cursos y una jornada en el MACBA

Además de las proyecciones, Dart 2024 programa actividades paralelas. En colaboración con Laie, organiza los cursos «Arte y Erotismo: un recorrido desde Jeff Koons hacia el Arte Clásico», a cargo de Artur Ramon, historiador del arte, anticuario, galerista y autor de «Falsas sirenas son» (Editorial Elba), una guía secreta del erotismo en la pintura occidental desde el Renacimiento hasta nuestros días (jueves 28 de noviembre) y “Videojuegos, androides y torres gemelas: una mirada al futuro del arte audiovisual”, un recorrido por el documental de arte en el siglo XXI, impartido por la productora hispanomexicana R. Mutt Society —nominada a los Premios Goya 2025 por el documental Guernica: El último exiliado— (lunes 9 de diciembre).

El MACBA acogerá una jornada gratuita dedicada al artista Renzo Martens y al colectivo de artistas congoleños CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise), centrada específicamente en su colaboración para el Pabellón de los Países Bajos, comisariado por Hicham Khalidi, en la 60.ª Bienal de Venecia 2024. Bajo el nombre de The International Celebration of Blasphemy and the Sacred, el proyecto presentado en la Bienal explora las múltiples implicaciones —económicas, ecológicas, éticas, culturales y espirituales— de las actividades llevadas a cabo por el colectivo CATPC en su esfuerzo por recuperar y regenerar tierras empobrecidas por las plantaciones de monocultivo en Lusanga (República Democrática del Congo).

La jornada incluirá la proyección de tres cortometrajes del colectivo, seguidos de una conversación pública con Renzo Martens, miembros de CATPC y el comisario Hicham Khalidi, moderada por Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA. Esta actividad, junto a la proyección de White Cube, forma parte de Acció>Cinema, proyecto impulsado por Catalunya Film Festivals, en colaboración con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y Lafede.cat.

Jurado y premios Dart 2024

El jurado de la Sección Oficial está compuesto por destacadas personalidades del ámbito cultural y artístico: Bea Espejo, comisaria y crítica de arte; Ianko López, periodista especializado en arte y audiovisual, y Violeta Kovacsics, crítica cinematográfica y docente.

Un año más, Laie colaborará con el festival patrocinando sus galardones: el Premio Laie al mejor documental y Premio Laie a la mejor dirección. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el sábado 30 de noviembre en The Social Hub.

Documentales y sedes de Dart 2024

Sala Phenomena Experience. Inauguración Dart 2024

27 de noviembre | 19:00 h

«I Am Martin Parr», de Lee Shulman (Francia, Reino Unido, 2024)

Cinemes Girona

27 de noviembre – 1 de diciembre

«Artefacto 71», de Carlos Essmann (España, 2024)

«Frida”, de Carla Gutierrez (Estados Unidos, México, 2023)

«Arte Povera – Notes for History”, de Andrea Bettinetti (Italia, 2024)

«Depot – Reflecting Boijmans”, de Sonia Herman Dolz (Países Bajos, 2023)

«Jean Cocteau”, de Lisa Immordino Vreeland (Estados Unidos, 2024)

“Pax in lucem”, de Emiliano Mazza de Lucca (Uruguay, 2024)

ACCIÓ CINEMA: “White Cube”, de Renzo Martens (Bélgica, Países Bajos, 2020)

«Jeff Koons: A Private Portrait», de Pappi Corsicato (Italia, 2023)

«DELA: The Making of El Anatsui», de Oyiza Adaba (Nigeria, 2023)

«El nombrador de plantas», de Simón Hernández (Colombia, 2023)

«Robert Rauschenberg – Taking Venice», de Amei Wallach (Estados Unidos, Francia, Italia, 2023)

FOCUS TÀPIES: «Elements of a Journey: Antoni Tàpies», de James Scott (Estados Unidos, España, Reino Unido, 2023)

FOCUS TÀPIES: «Tàpies, el joc de saber mirar», de Sergi Guix Planas (España, 2024)

«The Pilgrimage of Gilbert and George», de Mike Christie (Reino Unido, 2024)

«György Kepes: Interthinking Art + Science», de Márton Orosz (Hungría, Canadá, 2023)

«Dahomey», de Mati Diop (Francia, Senegal, Benin, 2024)

The Social Hub Poblenou

Sábado 30 de noviembre y martes 3 de diciembre

“The Art of Making It”, de Kelcey Edwards (Estados Unidos, 2021)

MACBA

Miércoles 4 de diciembre

ACCIÓ CINEMA: Renzo Martens y CATPC, «The Judgement of the White Cube», «CATPC» y «The Return of Balot»

Disseny Hub Barcelona

Jueves 5 de diciembre

«The Wisdom of Wonder, Eugènia Balcells Once and Again», de Luis Felipe Ruiz (España, 2024)

Martes 10 de diciembre. Clausura Dart 2024

“Lolo & Sosaku – The Western Archive», de Sergio Caballero (España, 2024)

Cinema Maldà

6 – 8 diciembre

«Jeff Koons: A Private Portrait», de Pappi Corsicato (Italia, 2023)

«Frida”, de Carla Gutierrez (Estados Unidos, México, 2023)

«I Am Martin Parr», de Lee Shulman (Francia, Reino Unido, 2024)

«Robert Rauschenberg – Taking Venice», de Amei Wallach (Estados Unidos, Francia, Italia, 2023)

«Jean Cocteau”, de Lisa Immordino Vreeland (Estados Unidos, 2024)

«The Pilgrimage of Gilbert and George», de Mike Christie (Reino Unido, 2024)

Zumzeig

6 – 8 diciembre

«Artefacto 71», de Carlos Essmann (España, 2024)

«Dahomey», de Mati Diop (Francia, Senegal, Benin, 2024)

«György Kepes: Interthinking Art + Science», de Márton Orosz (Hungría, Canadá, 2023)

Laie Pau Claris

Jueves 28 de noviembre y lunes 9 de diciembre

Laboratorio: “Videojuegos, androides y torres gemelas: una mirada al futuro de documental sobre”, a cargo de R. Mutt Society

Curso: «Arte y Erotismo: un recorrido desde Jeff Koons hacia el Arte Clásico», a cargo de Artur Ramon.

Toda la información, entradas y horarios en este enlace.