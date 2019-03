Manuel Rivas lleva la poesía gallega a Dublín

El Instituto Cervantes de Dublín celebra el día de San Patricio con un recital poético del autor gallego galardonado con el Premio Ostana, con la idea de dar a conocer entre la población irlandesa su obra y que ambos países confluyan en términos artísticos. 14 de marzo a las 18:30, entrada gratuita previa reserva

Con motivo de la celebración del día de San Patricio, el poeta coruñés Manuel Rivas estará presente este 14 de marzo en el Instituto Cervantes de Dublín, concretamente en el Foco de poesía gallega. Manuel compartirá una sesión de poesía en gallego, español e inglés, ayudado en esto último por su traductora y escritora Lorna Shaughnessy. Los textos seleccionados para ese día pertenecen al recién publicado poemario The Mouth of the Earth (La boca de la tierra). El evento es gratuito previa reserva, presentado por el editor de poesía Tony Frazer.

Manuel fue galardonado a principios de marzo con el Premio internacional de escritura en lengua materna de Ostana, de la edición de 2019. El premio nació en 2008 con el fin de reconocer la labor de los autores que escriben en lenguas de pequeños territorios o minoritarias en el mundo, organizado por la Asociación Cultural Chambra d’Óc, junto con la comuna-ayuntamiento de Ostana, en el Valle del Po (Italia). Además, la traducción de Lorna de La desaparición de la nieve fue seleccionada en 2014 para el Premio Popescu en Traducción de Poesía Europea.

Rivas es poeta, escritor, periodista y ensayista, y apuesta por la lengua gallega en sus escritos, convirtiéndole en autor clave de la poética gallega y la literatura contemporánea. No solo publica en gallego o castellano, también lo hace en inglés, en poesía y en prosa, como así muestran sus obras De lo conocido a lo desconocido (From Known to Unknown) o La desaparición de la nieve (The Disappearance of Snow), lo que le ha llevado también a la dimensión internacional. Pone su mirada nostálgica en el pasado, el tema predominante en sus poemas, y marca la incertidumbre del futuro. La memoria también es clave.

La ocasión lo merece, pues estamos ante un auténtico erudito de la escritura, como así demuestra su carrera. Se inició como poeta, siendo cofundador del colectivo poético Loia, del que salió una revista homónima con vida hasta el 78. En narrativa inició su andadura con cuentos, recibiendo numerosos premios, como el Premio de Crítica de la narrativa gallega, el premio Torrente Ballester o el Nacional de Narrativa. La novela, los relatos y el teatro tampoco se le resisten, habiendo hecho inclusiones en los tres ámbitos. Son innumerables los premios recibidos, además de la adaptación de sus obras al cine, con directores del calibre de José Luis Cuerda o Antón Reixa.

El objetivo de este evento, y el suyo propio, es el de buscar la confluencia poética entre ambos países, de los que se dice comparten no solo el clima. El Instituto Cervantes, por su parte -presente en 55 países-, promueve este tipo de actividades en su labor de contribuir a la difusión de las culturas hispanas en el exterior. Invitamos, pues, a todos los que tengan la oportunidad de asistir al evento, que seguro no dejará indiferente a nadie.

Raquel Martín Bellot