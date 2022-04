Rubens marca el camino para la reapertura del Museo de Bellas Artes de Amberes

Siete siglos de arte sobresaliente, un edificio icónico con arquitectura fascinante y una envolvente puesta en escena son los principales ingredientes del nuevo KMSKA, el Real Museo de Bellas Artes de Amberes, que tras instalar la obra del maestro flamenco El Bautismo de Cristo reabrirá ya sus puertas el próximo 24 de septiembre de 2022

Hace solo unas semanas, El Bautismo de Cristo de Pedro Pablo Rubens se convirtió en la primera pieza instalada de nuevo en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes, un hito en el camino del centro hacia su reapertura. Desde marzo de 2013, esta obra de grandes dimensiones del maestro flamenco se encontraba en el depósito interno del KMSKA, junto con otras pinturas gigantes de su colección. Las condiciones de almacenamiento han sido monitorizadas continuamente para evitar daños derivados de vibraciones y fluctuaciones climáticas. Así, durante todo el proceso de construcción del museo hubo que tener en cuenta la presencia de este arte almacenado en sus depósitos. El resto de la colección se trasladó a un depósito externo.







Montaje de El Bautismo de Cristo de Rubens, primera pieza instalada de nuevo en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes © Sanne De Block.

Otros maestros antiguos y modernos seguirán posteriormente los pasos del Bautismo de Cristo. Esto se hará de acuerdo con un plan estricto. Próximamente, se exhibirán unas 650 obras en las paredes de las salas del museo restaurado. Las obras que no están en exhibición estarán a la vista en el catálogo de la colección digital.

Los responsables del KMSKA saben exactamente dónde se montará cada obra. Sus curadores y restauradores, en colaboración con transportistas de arte experimentados, se están asegurando de que esta tarea extremadamente delicada llegue a buen término. Sin duda será uno de los momentos más emocionantes de todo el proceso de construcción. Por fin se podrá ver cómo interactúan las piezas de arte y el edificio renovado.

La renovación

El imponente proyecto de renovación y reestructuración del museo se encargó en 2004 al estudio de arquitectura KAAN de Rotterdam. El museo cerró sus puertas en 2011 y el ambicioso plan de renovación se ha llevado a cabo en varias fases, abarcando todas las partes del museo, el exterior, fachada y tejado, la creación de un mosaico en la entrada y un jardín, y la transformación de cuatro patios en espacio museístico. Este cambio estructural ha permitido aumentar la superficie de exposición en un 40% y crear una nueva ala con asimetría de volúmenes, alturas y entradas de luz en contraste y conjunción con la perfecta simetría del edificio histórico, que también ha sido renovado.

“Estoy feliz de que podamos mantener la fecha de apertura previamente anunciada. De hecho, lo vamos a adelantar un día. El trabajo en el museo fue desafiante y complicado. Y no sólo la renovación. Todas las funciones técnicas debían probarse lo suficiente antes de que el arte pudiera volver a mostrarse. El sistema de control de clima ahora cumple con todos los requisitos. El KMSKA y las autoridades flamencas se están preparando ahora para la tan esperada reapertura. La ciudad también respalda este evento. Será una celebración para todos”, anunciaba Jan Jambon, Ministro-Presidente del Gobierno Flamenco.

La reapertura del KMSKA tendrá lugar en septiembre de 2022.

Durante el cierre, la colección de arte del KMSKA se mantuvo tanto en un depósito interno como externo. Desde dentro del depósito externo, se montó una operación activa. Así, casi 4.000 obras de arte viajaron por todo el mundo. Internamente, un taller trabajador restauró simultáneamente poco más de 130 pinturas y esculturas.

“Gracias a la intensa cooperación con museos de todo el mundo, nuestras obras de arte han sido admiradas por no menos de 6,7 millones de visitantes en los últimos once años. Si a eso le sumas los préstamos individuales a largo plazo dentro de nuestro propio país y en países vecinos, eso suma un buen número. Es posible que el museo haya estado cerrado al público, pero las obras de arte del KMSKA no han estado bajo llave. Sin embargo, nos complace que ahora finalmente podamos mostrarlos nuevamente en nuestro museo. Los maestros flamencos finalmente regresan a casa”, señalaba Luk Lemmens, presidente de KMSKA vzw.

Fachada del KMSKA © TimothyLoute.

La reinstalación de las obras se hará por fases y según un estricto plan. Próximamente se exhibirá una destacada selección de 650 obras de arte de la colección total de unas 8.400 piezas. KMSKA pone a disposición las obras que no se exhiben a través del catálogo de la colección digital en el sitio web.

“Sabemos exactamente dónde se colgará o colocará cada obra. Nuestro propio equipo de curadores y restauradores, junto con transportistas y manipuladores de arte experimentados, se asegurará de que esta tarea extremadamente delicada llegue a buen puerto. Estos serán, sin duda, los momentos más emocionantes de todo el proceso de construcción. Ahora, todo estará cayendo en su lugar. Finalmente veremos cómo interactúan el arte y el edificio renovado”, explicaba Carmen Willems, directora general de la KMSKA.

Interior del museo – Stairway to heaven © KarinBorghouts.

Hace unas semanas, un primer Rubens monumental fue trasladado del depósito interno a la sala de exposiciones. Debido a su tamaño, esta pintura había permanecido intacta en el museo durante diez años. Posteriormente, seguirán los otros maestros antiguos y modernos. El resultado: siete siglos de arte excepcional en una arquitectura intrigante y una puesta en escena convincente.

“En los últimos años, nuestros maestros flamencos han estado viajando por todo el mundo. Ahora finalmente regresan a casa. Con ‘El bautismo de Cristo’, la primera de muchas obras maestras vuelve a ganar un lugar en el mejor museo de Flandes. Estoy ansioso esperando con ansias el 24 de septiembre, el momento en que podamos dar la bienvenida al mundo a Amberes y Flandes, y exhibir con orgullo esta y muchas otras obras maestras pintadas por nuestros maestros flamencos “, comentaba el ministro flamenco de Turismo, Zuhal Demir.

Nombre de la ciudad de Amberes © KarinBorghouts.

La apertura del KMSKA es posible gracias al apoyo de las autoridades flamencas y la ciudad de Amberes.

Sobre el KMSKA

El Museo Real de Bellas Artes de Amberes (KMSKA) es el museo de arte más grande de Flandes. Con obras maestras absolutas desde los primitivos flamencos y el barroco de Amberes hasta una extensa colección de arte moderno con Rik Wouters, Henri de Braekeleer y René Magritte. La joya de la corona es la colección de obras de James Ensor, la más grande del mundo.

En la actualidad, la renovación está a punto de finalizar. El edificio existente del siglo XIX está siendo restaurado a su antigua gloria y va a ser ampliado generosamente. El fin de semana del 24 y 25 de septiembre se celebrará la reapertura del KMSKA. La institución volverá a abrir la colección al público y las obras de arte saldrán de sus paredes con un gran festival con motivo de la inauguración en el museo y sus alrededores. Se realizarán actuaciones deslumbrantes, eventos contemporáneos e interdisciplinarios, crossovers sorprendentes y talleres divertidos para niños, jóvenes y familias.

