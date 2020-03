Convocatoria online #PHEdesdemibalcón

Convencidos del talento y creatividad de todos los ciudadanos, y conscientes del papel que balcones y ventanas están jugando en estos días de cuarentena, PHotoESPAÑA abre esta convocatoria a través de las redes sociales para cualquier persona que quiera compartir una imagen desde su balcón. Hasta el 17 de mayo

#PHEdesdemibalcón es una llamada a la creatividad y exploración artística de los ciudadanos, que toma como punto de partida ventanas y balcones, elementos de gran significado estos días, y que aparecen como referentes a lo largo de toda la historia del arte.

Ventanas y balcones han sido, y se ha mantenido, como un motivo recurrente de representación artística. En la historia de la fotografía, como no podía ser de otra manera, encontramos una infinidad de trabajos de autores que han reflexionado en torno al espacio interior y exterior. Desde la primera instantánea Point de vue du Gras, de Nicéphore Niépce, tomada desde la ventana de su casa en junio de 1826, hasta la actualidad, Lee Friedlander, Maria, New York, 1959; Adriana Lestido, El amor, 1992-2005; Alessandra Sanguinetti, The models. Buenos Aires, 2000; Sarah Jones. The Bedroom, 2002; Alberto García Alix, Al final del pasillo, 2002, y un largo etcétera.

Sobre estas líneas, El amor, por Adriana Lestido, 1992-2005. Arriba, Al final del pasillo, por Alberto García-Alix, 2002.

Las ventanas, los balcones funcionan como hemos visto a lo largo de la historia de arte como un separador entre el espacio interior (y personal) y el mundo exterior. Pero también como una fuente de anhelo y libertad. Confinamiento e infinitud. Inmediatez y fugacidad. Por eso desde PHotoESPAÑA queremos mostrar a través de esta convocatoria todas esas imágenes que desde las ventanas y balcones cualquier ciudadano pueda capturar.

Participación ciudadana

La temática de esta convocatoria es libre. La participación está abierta a todos los públicos, cada participante deberá:

– Seguir a la cuenta de PHotoESPAÑA en Instagram: @photoespana_

– Subir sus fotografías a través de su perfil de Instagram con los hashtags #PHEdesdemibalcón y #PHE20, así como mencionar la cuenta de PHotoESPAÑA @photoespana_ (el perfil deberá estar abierto mientras dure la convocatoria)

– Registrar su participación a través de este formulario para aceptar las bases de esta convocatoria

En la web de PHotoESPAÑA se mostrará una selección diaria de las mejores imágenes participantes a través de una galería virtual.

Esta convocatoria finaliza el 17 de mayo de 2020. PHotoESPAÑA escogerá de entre todos los participantes una selección de 50 imágenes que serán expuestas durante la XXIII edición del Festival en una muestra colectiva en algunos de los balcones más emblemáticos de las ciudades españolas.