Acceso libre y múltiples actividades para disfrutar del Día de los Museos

Diversas instituciones artísticas y culturales de todo el país abren sus puertas y ofrecen visitas gratuitas para celebrar el Día Internacional de los Museos. A continuación repasamos algunas propuestas interesantes

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) escogió en 1977 el 18 de mayo como fecha para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Y este año, el lema El poder de los museos protagoniza una edición compuesta por diferentes propuestas de actividades, con temáticas muy diversas, pero que se centran en tres ejes: el papel de estos espacios para lograr los objetivos de sostenibilidad; la innovación en la digitalización y la accesibilidad, que tiene como modelo y campo de experimentación a los museos; y, por último, el poder de la educación como ente transformador del individuo y de la sociedad.

A continuación repasamos algunas propuestas interesantes y gratuitas para todos los públicos.

Casa Natal Picasso

Los visitantes tendrán una oportunidad única para conocer las muestras actuales de este espacio. En el Museo Casa Natal Picasso se puede ver la temporal Yukimasa Ida visita a Pablo Picasso y la permanente de Casa Natal. Además, este espacio organiza desde hace varios años el taller Arteterapia y sostenibilidad dirigidos a grupos en riesgo de exclusión social. Esta actividad es una propuesta con un enfoque original sobre la obra de Picasso, de vertiente ecologista y concienciación medioambiental, para sumarse de esta forma al sentir colectivo y las propuestas escogidas para la celebración de este DIM, incidiendo en el papel de la mediación en estos espacios como fundamental para los distintos públicos y su aproximación a la actividad creativa.

Visitas combinadas. Esta modalidad de visita se llevará a cabo en la exposición temporal Yukimasa Ida visita a Pablo Picasso y en la Casa Natal.

Lugar: salas expositivas

Horario: pases a las 12:00 y a las 18:00 horas

Acceso: gratuito y sin reserva previa.

Centre Pompidou

Una forma diferente de disfrutar de la exposición Un tiempo propio. Liberarse de las ataduras de lo cotidiano es a través de las Visitas Flash! Esta modalidad propone un recorrido breve por obras clave de esta muestra, mostrando cómo las formas actuales de hacer arte se transforman y adaptan a su tiempo. El recorrido se detendrá en distintas piezas en dos pases únicos de mañana y tarde. Durante el recorrido que realizan los mediadores y visitantes tendrán la oportunidad de conocer obras y artistas que forman parte de la semipermanente de este espacio, destacando el papel de los educadores a la hora de comprender la obra artística.

Visitas Flash!

Lugar: salas expositivas de la exposición Un tiempo propio. Liberarse de las ataduras de lo cotidiano

Pase mañana: 12:30 horas

Pase tarde: 18:00 horas

Acceso: gratuito y sin reserva previa

Colección del Museo Ruso

En la Colección del Museo Ruso, el público podrá acceder durante la jornada a las visitas al montaje de las nuevas muestras. Este espacio ha programado una actividad especial para conocer este proceso, que comienza el 18 y continúa durante las dos jornadas siguientes, y que trata de enseñar al público las tareas y los entresijos de los cambios expositivos, con la posibilidad de ver in situ cómo trabajan los equipos de colecciones, conservación, montaje y mantenimiento.

Visitas al montaje de la nueva exposición

Pases tarde: 16:00; 17:00 y 17:30 horas

Lugar: salas expositivas

Acceso: gratuito, previa inscripción en educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu

***Se ruega acudir 10-15 min. antes del inicio de cada pase.

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

El CAC Málaga se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional del los Museos con una jornada de puertas abiertas y visitas comentadas para disfrutar tanto de las colecciones permanentes de Pasión II. Colección Carmen Riera como Neighbours IV como de las exposiciones temporales de Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting del artista Julian Schnabel; Plotting Upon the Passage of Time del artista Phil Frost y el vídeo Rage, love, hope and despair (2003) del artista Charles Sandison, además de un recorrido por el exterior del edificio para conocer su historia.

“El poder de los museos” es el lema que este año ha escogido el ICOM para celebrar el Día Internacional de los Museos con el objetivo de explorar el potencial de los museos para provocar cambios positivos en sus comunidades a través de tres áreas como la sostenibilidad, la digitalización y la accesibilidad y la educación.

Por este motivo el CAC Málaga ha organizado dos visitas a las 12:00 horas y 18:00 horas dirigidas al público general que ofrecerá una visión global tanto de las exposiciones permanentes como de las exposiciones temporales que se encuentran en el centro actualmente poniendo en práctica “el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación”.

La actividad “En-torno CAC” tendrá lugar a las 17:00 horas donde conducirá a los visitantes que lo deseen a través de la historia del edificio del museo y su poder transformador del mundo que nos rodea mediante un recorrido guiado por el exterior del centro.

La entrada al museo es gratuita al igual que las actividades programadas para este día con un aforo máximo de 25 personas. Las inscripciones a las visitas comentadas se realizarán a través de la plataforma de Evenbrite.

Del mismo modo, el CAC Málaga contribuye de manera activa en una de las áreas que promueven este día, “el poder de la innovación en la digitalización y accesibilidad de la información”, con la implantación de los códigos QR en la que se ofrece al visitante información relevante sobre las exposiciones o datos de interés del centro además de la sala interactiva en la que el visitante puede disfrutar de una experiencia con contenido exclusivo con entrevistas a los artistas que han expuesto en el CAC Málaga o tablets donde poder colorear plantillas de obras expuestas en el centro.

Otra de las áreas en las que el museo trabaja de forma continua es en el “poder de lograr la sostenibilidad” con la adaptación de la infraestructura del museo y el uso de materiales de oficina que reduzcan el consumo de la contaminación medioambiental además de dedicar el mes de junio a las jornadas Green Weeks en las que se desarrollarán diversas actividades dirigidas a reflexionar sobre la importancia del medioambiente y que se darán a conocer próximamente.

Por último, el centro invita a visitar la sala expositiva de CAC Málaga – La Coracha donde podrán ver la exposición 99 cosas del artista Cristóbal Quintero.

Museo Revello de Toro

También en la capital de la Costa del Sol, el Museo Revello de Toro se une a la celebración del Día Internacional de los Museos con acceso libre y gratuito para todos. Además, van a tener lugar una serie de visitas guiadas a las 11.00h a las 13.00h. y a las 18.00h. Aquellas personas que estén interesadas en incorporarse a las mismas solo deberán presentarse en el museo quince minutos antes del comienzo de la visita.

El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el retratista y pintor figurativo malagueño Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De las ciento cuarenta y dos obras se muestran al público ciento trece entre óleos, bocetos y dibujos que forman la colección permanente del museo.

Este museo está situado en la casa-taller del imaginero del siglo XVII Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se conservan en Málaga de aquel periodo. Este edificio es uno de los escasos ejemplos de la arquitectura doméstica malagueña del s. XVII. Está situada en la calle Afligidos, hoy, sin salida, aunque originariamente estaba rodeada por una estrecha calle que aún se puede contemplar a la derecha de la puerta de entrada.

Con planta baja, primera o principal y una última, abuhardillada, la distribución de los espacios se organiza en torno a un gran patio con galerías cubiertas donde destacan las columnas toscanas de mármol en la planta baja y la galería alta recuperada en su configuración primitiva con pies derechos de madera y antepechos revocados de mampostería. Destaca también la escalera y la carpintería original además de un pequeño patio de servicio en torno al cual se encontraban, el aljibe, el granero, la despensa y, en el piso superior, la cocina.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Con motivo del Día Internacional de los Museos 2022, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid ha organizado distintas actividades en torno a sus colecciones artísticas. A continuación se muestra la programación por horas que ha propuesto la institución:

Museo

10.30 h y 12.00 h El arte de coleccionar. Últimas adquisiciones y donaciones en el Museo de la Academia

María Antonia Herradón Figueroa, conservadora-jefe del Museo



¿Cómo se incrementan las colecciones en los museos? Presentación de una selección de las últimas obras de arte incorporadas al Museo

José de Madrazo (1781-1859), La actriz María Escribano, óleo sobre lienzo José Gutiérrez de la Vega (1791-1865), Mariano Lidón, óleo sobre lienzo Rafael Tejeo (1798-1856), Dama con chal rojo, óleo sobre lienzo Antonio Esquivel (1806-1857), General Prim, óleo sobre lienzo Abraham van Diepenbeeck Anvers (1596-1675), Hércules hilando a los pies de Ónfale, lápiz sobre papel Abraham van Diepenbeeck Anvers (1596-1675), François Hovius y sus familiares comparecen ante el tribunal de Cristo, lápiz sobre papel Mariano Benlliure (1862-1947), Gitana de El Albaicín, bronce Mariano Benlliure (1862-1947), La carta, acuarela y gouasch sobre papel Anónimo francés (siglo XX), Cartel publicitario de la película ´Le Roi des Champs Élysées‘, litografía Joan Miró (1893-1983), Cartel publicitario de la película ´Umbracle´, litografía

Salón de actos

Duración: 30‘

Grupo máximo: 20 personas

10.30 h La colección de miniaturas del Museo de la Academia

Marina López de Haro, investigadora de la colección de miniaturas



Presentación de las miniaturas, recientemente restauradas, estudiadas y montadas en la exposición permanente del Museo

Sala 28 del Museo

Duración: 30‘

Grupo máximo: 20 personas

11.00 h y 12.00 h Mariano Benlliure y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Laura Fernández Bastos, técnico de Registro



Con motivo del 75 aniversario de la muerte de Mariano Benlliure, la Academia muestra algunas de las obras del artista que forman parte de la colección del Museo y una selección de documentos relativos a su figura conservados en el Archivo-Biblioteca

Sala 59 del Museo

Duración: 30‘

Grupo máximo: 15 personas

Taller de Vaciados y Reproducciones Artísticas

11.00 h y 13.00 h El Taller de Vaciados de la Academia

Ángel Luis Rodríguez y Paula Alonso, formadores del Taller de Vaciados



El Taller de Vaciados y Reproducciones Artísticas custodia importantes vaciados históricos en yeso utilizados como modelos clásicos en la formación de los artistas. Mantiene una tradición que se remonta a los primeros años de fundación de la Academia cuando se encontraba ubicada en la Real Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid

Duración: 30‘

Grupo máximo: 15 personas

Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía (Madrid) participa por sexto año junto a Radio 3, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), en la celebración de esta jornada en la que la emisora retransmitirá en directo su programación especial desde el Museo. A partir de las siete de la mañana y hasta las diez de la noche, el Patio Nouvel acogerá la emisión de la parrilla habitual, intercalando entrevistas con conciertos en directo de más de 40 bandas y artistas, como Viva Suecia, Miguel Poveda, Rocío Márquez & Bronquio, Soleá Morente, Guitarricadelafuente, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Los Secretos, Putochinomaricón, Second, Camellos, Muchachito, La La Love You, Alice Wonder, Betacam, Ginebras, Pancho Varona o Califato ¾, entre otros muchos.

Desde las 21:00 y hasta las 24:00 horas, la música electrónica será la protagonista en el Jardín de Sabatini con las sesiones de Irene Valiente, Detunedfreq, Maria Taosa, Julio Ródenas, Rosa Pérez y José Manuel Sebastián.

La entrada será libre hasta completar aforo. La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3, en streaming en la web de la emisora y en la app.

Museo Thyssen Bornemisza

El Museo propone para este día de los museos un programa de visitas guiadas y explicaciones en salas con el fin de acercar al público las obras de la colección a través de la reflexión, el diálogo y el debate.

Por la mañana, entre las 12 y las 14 h, restauradores, conservadores y educadores del Museo darán comienzo cada media hora una explicación en diferentes salas de la colección permanente, Carmen Thyssen y Arte americano en la Colección Thyssen, a las que el público podrá unirse libremente durante su visita.

A las 17 h, guías profesionales ofrecerán tres recorridos guiados en español por la colección permanente y Carmen Thyssen, y Alba Campo Rosillo, comisaria de Arte americano en la Colección Thyssen, iniciará uno en inglés por las salas de esta exposición. Para esta actividad, será necesario reservar previamente a través de la web del museo.

Como broche final de la celebración, de 18 a 19 h tendrá lugar en las Terrazas del Museo una conversación en torno a “El poder de los museos”, en la que se abordarán aspectos como la educación, la justicia climática y la manera en que los museos pueden contribuir a la sanación de las personas. Participarán Rufino Ferreras, jefe del Área de Educación del Museo, Soledad Gutiérrez, comisaria de TBA21 / Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, y Juan García de Cubas, presidente de la fundación Cultura en Vena.

Christoffel Pierson, Aparejos de cetrería en un nicho, hacia 1660-1670. Óleo sobre lienzo, 80,5 x 64,5 cm Washington, National Gallery of Art Patrons, Permanent Fund, inv. 2003.39.1 Cortesía National Gallery of Art, Washington.

En el entorno digital, este día se estrenará el docuweb Volver a la naturaleza, realizado en colaboración con la Fundación BBVA, dentro del programa ConectaThyssen, que profundiza en la interacción entre arte, ser humano y medio natural a través de una selección de artistas de la colección del museo –como Asher B. Durand, Gustave Courbet, Georgia O’Keeffe o Friedensreich Hundertwasser– que, en sus procesos creativos, se relacionaron respetuosa y éticamente con la naturaleza, y que plantea diferentes posibilidades para afrontar los retos medioambientales del presente.

Las experiencias vitales de los artistas y sus pinturas se entretejen con las reflexiones de profesionales quienes, desde diferentes disciplinas culturales y científicas, toman el relevo y apelan a la necesidad de crear un nuevo modelo en la relación entre la cultura y la naturaleza desde la conciencia ecológica. El formato de docuweb permite explorar libremente el documental y elegir las diferentes historias para profundizar en cada uno de los temas; el usuario puede interactuar y contribuir con el proyecto compartiendo sus propias historias.

La celebración se extenderá fuera de las paredes del museo y continuará por la noche en el jardín del Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá. Allí se presentará la pieza de videomapping Hyperflow, realizado por el artista Filip Roca inspirándose en las obras de la exposición Hiperreal. El arte del trampantojo. Esta pieza puede visitarse todas las noches de forma gratuita previa reserva hasta el 22 de mayo.

Además, este año, el Museo participa también en la Noche de los Museos, el sábado 21 de mayo, con un horario especial. El público podrá disfrutar gratuitamente de las exposiciones temporales Hiperreal. El arte del trampantojo, que finalizará al día siguiente, y Paisajes emocionales de Ragnar Kjartansson (TBA21). Al igual que en el Día de los Museos, se recomienda la reserva previa de entrada en la web.

Museo Nacional del Prado

Con motivo del Día de los Museos, el Prado ha instalado dos lonas en sus fachadas principales con los colores de la bandera de Ucrania recordando los principales museos del país. La pinacoteca ha programado diferentes iniciativas para celebrar la riqueza, la diversidad y las historias de sus colecciones con Ucrania, un país que está sufriendo los estragos de una guerra y cuyo patrimonio histórico y cultural se está viendo amenazado.

El habitual directo de Instagram, de 9.50 a 10.00 h., hora local, contará con la presencia el director del Museo Nacional de Lviv. Además, se incorpora el ucraniano como uno de los idiomas presentes en las audioguías del Prado que explican sus principales obras maestras. El embajador de Ucrania y un grupo de ciudadanos acogidos en España, gracias a la acción de Cruz Roja, inaugurarán estos dispositivos con un recorrido por las salas.



Por otro lado, la joven pianista residente Cristina Sanz Hernán interpretará un programa musical que podrá escucharse en el edificio Villanueva a las 12:00, 13:00 y 16:00h. y durante toda la jornada se facilitará el acceso gratuito a los visitantes.